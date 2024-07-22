ЦАХАЛ заявил о начале операции по уничтожению объектов ХАМАС в Хан-Юнисе

«Ранее в понедельник Армия обороны Израиля призвала мирных жителей Газы временно эвакуироваться из определенных районов Хан-Юниса. Это было сделано в связи с получением разведданных, указывающих на то, что террористы действуют и запускают ракеты из этих районов, а также в связи с попытками ХАМАС восстановить там свои силы. После этого армия начала совместную комбинированную оперативную деятельность на земле и под землей в этом районе», — говорится в сообщении.