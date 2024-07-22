Минобороны Болгарии намерено отправить ВСУ излишки своих боеприпасов

До этого, 11 июня, президент Болгарии Румен Радев заявил, что у Украины нет ресурсов для того, чтобы вернуть утраченные в ходе боевых действий территории. По словам Радева, проблему можно решить мирными переговорами с Россией или предоставлением необходимой помощи НАТО, однако второй вариант несет огромный риск глобальной безопасности. Он отметил, что каждая страна должна решать вопрос о предоставлении Украине военной, финансовой или гуманитарной помощи самостоятельно и в соответствии со своими возможностями.