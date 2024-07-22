Байден отказался уходить в отставку

«Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы будем действовать сообща. Мы просто должны помнить, кто мы такие. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», — говорится в заявлении Байдена.