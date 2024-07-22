Байден отказался уходить в отставку

Президент США Джо Байден, который накануне решил выйти из предвыборной гонки, отказавшись от попытки переизбираться на второй срок, сообщил, что продолжит занимать пост президента. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.
В Республиканской партии ранее заявили, что Байден после решения отказаться от выдвижения на выборах должен уйти в отставку. Об этом в том числе сказали спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты Дональда Трампа. Досрочную отставку ранее исключали в пресс-службе Белого дома.
«Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы будем действовать сообща. Мы просто должны помнить, кто мы такие. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», — говорится в заявлении Байдена.
Об выходе из гонки за пост президента Байден объявил 21 июля, он объяснил, что делает это в интересах своей партии и страны. Объявлению главы государства предшествовали недели дискуссии о его замене в качестве кандидата от Демократической партии на фоне возраста политика (Байдену 81 год), подозрениях в проблемах с его здоровьем и провальных дебатах с экс-президентом, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
Кандидатом в президенты от Демократической партии теперь должна стать вице-президент Камала Харрис (решение будет принято на съезде
Как отмечает NBC News, Харрис смогла быстро консолидировать силы вокруг себя в Демпартии, ее поддержали в том числе демократы, считавшиеся наиболее вероятными кандидатами на замену Байдену: губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп после решения Байдена выйти из гонки назвал его «худшим президентом» в истории, а также выразил мнение, что Харрис будет победить легче.