Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

«Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в письме медика.
Ранее О’Коннор сообщал, что состояние здоровья американского лидера улучшается после заражения коронавирусной инфекции, однако он продолжает страдать от кашля. Он подчеркнул, что пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура главы Белого дома остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми.
18 июля организаторы конференции UnidosUS заявили, что Джо Байден заразился коронавирусом.