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Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти полностью прошли, сообщил лечащий врач политика Кевин О’Коннор. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Источник: AFP 2023

«Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в письме медика.

Ранее О’Коннор сообщал, что состояние здоровья американского лидера улучшается после заражения коронавирусной инфекции, однако он продолжает страдать от кашля. Он подчеркнул, что пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура главы Белого дома остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми.

18 июля организаторы конференции UnidosUS заявили, что Джо Байден заразился коронавирусом.

Байден Джо
здоровье