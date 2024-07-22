Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Ранее О’Коннор сообщал, что состояние здоровья американского лидера улучшается после заражения коронавирусной инфекции, однако он продолжает страдать от кашля. Он подчеркнул, что пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура главы Белого дома остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми.