Путин назначил первым заместителем секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева

Ранее, 19 июля, Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и др.