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Путин назначил первым заместителем секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Это следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 22 июля, указа.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Также согласно документу, заместителями секретаря были назначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов, а помощником секретаря — Дмитрий Грибков.

Ранее, 19 июля, Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и др.

На предыдущей встрече с членами Совета безопасности, которая прошла 12 июля, Путин обсудил дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Путин Владимир