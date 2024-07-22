Путин назначил первым заместителем секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Также согласно документу, заместителями секретаря были назначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов, а помощником секретаря — Дмитрий Грибков.
Ранее, 19 июля, Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и др.
На предыдущей встрече с членами Совета безопасности, которая прошла 12 июля, Путин обсудил дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.