Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС

«Но в какой-то момент, возможно, стоит задаться вопросом, является ли Европейский союз подходящей группой (для Венгрии — ред.), если идеи так фундаментально отличаются от наших общих ценностей», — приводит ее слова газета Helsingin Sanomat.
На повторный вопрос журналиста Валтонен ответила, что не посылает сигнал Венгрии «пересмотреть» свое членство в ЕС, пишет газета.
По словам главы МИД, Венгрии не стоило с позиции председателя в Совете ЕС посещать Москву и Пекин.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.