Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104 (a)(1) и 104 (a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев… делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104 (g), 104 (i), 105©, 105 (e) и 105 (g) закона», — говорится в опубликованном меморандуме.
Принятый ранее в США закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев предусматривает, в частности, положение о конфискации суверенных российских активов для их передачи Украине.
В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
До выхода из предвыборной гонки на прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.