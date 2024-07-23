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Власти ФРГ отказались обнародовать ход расследования подрывов «Северных потоков»

Правительство Германии не собирается оглашать какие-либо подробности о ходе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в ответе кабмина на запрос оппозиции в бундестаге.

Источник: AP 2023

«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия», — утверждает правительство ФРГ.

При этом власти констатировали, что «федеральное правительство не обеспечивало особую безопасность “Северных потоков” до взрывов.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что, несмотря на неоднократные обращения российской стороны, германские власти по-прежнему отказываются от любых предложений по проведению открытого международного расследования подрывов на «Северных потоках».

Подрыв трех ниток газопроводов (две трубы «Северного потока» и одна «Северного потока — 2») произошел 26 сентября 2022 года. В октябре того же года генпрокуратура ФРГ запустила расследование диверсии.

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