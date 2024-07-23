На Украине пришли в ярость из-за «потерянной победы»

«Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%», — написал Кущ.
По его словам, даже с учетом списания 37% от стоимости долга проценты по нему обеспечивают «очень неплохую» доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта.
«Ну и традиционная вишенка на торте: в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга!» — возмутился экономист.
В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что Кущ назвал «чем-то уникальным». При соответствии ВВП страны прогнозу от фонда уровень списания долга для Киева составит не 37%, а 25%, что выглядит «уже довольно жалко», посетовал он.
«Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034—2036 годов. Как всегда, все самое лучшее — потомкам», — резюмировал экономист.
Как ранее сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Киев достиг договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда — до 2033 года. По его словам, освобожденные ресурсы будут направлены на военную сферу, соцзащиту и восстановление.
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