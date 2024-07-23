Владимир Путин включил главу Хабаровского края в состав Госсовета РФ

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о принятие в состав Госсовета страны новых членов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», в их числе девять временно исполняющих обязанности губернатора регионов.
В Госсовет вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Хабаровского края Дмитрий Демешин, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарчук, Тульской области Дмитрий Миляев, Кемеровской области Илья Середюк, Курской области Алексей Смирнов, Алтая Андрей Турчак, Самарской области Вячеслав Федорищев, Вологодской области Георгий Филимонов.
Владимир Владимирович Путин своим указом также исключил из Госсовета бывших губернаторов Самарской (Дмитрия Азарова), Калининградской (Антона Алиханова), Курской (Романа Старовойта) областей, Алтая (Олега Хохордина), Кемеровской области — Кузбасса (Сергея Цивилева) и Хабаровского края (Михаила Дегтярева).
Отметим, что в состав Госсовета помимо президента входят премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента Российской Федерации и руководители исполнительных органов власти субъектов страны.