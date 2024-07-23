Владимир Путин включил главу Хабаровского края в состав Госсовета РФ

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о принятие в состав Госсовета страны новых членов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», в их числе девять временно исполняющих обязанности губернатора регионов.