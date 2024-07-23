NYT: кандидата в президенты США от демократов выдвинут к 7 августа

По ее данным, в ходе разговора с журналистами Харрисон и другие представители НКДП уточнили, что если только один политик, например вице-президент США Камала Харрис, считающася сейчас наиболее вероятным кандидатом на выдвижение, заручится поддержкой минимум 300 из 4 600 делегатов предстоящего съезда Демократической партии, то голосование состоится уже 1 августа. Если же таких претендентов будет несколько, то голосование начнется несколькими днями позже, но должно будет завершиться к 7 августа.