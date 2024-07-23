NYT: кандидата в президенты США от демократов выдвинут к 7 августа

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Джейми Харрисон заявил, что кандидат в президенты от демократов на ноябрьские выборы будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее данным, в ходе разговора с журналистами Харрисон и другие представители НКДП уточнили, что если только один политик, например вице-президент США Камала Харрис, считающася сейчас наиболее вероятным кандидатом на выдвижение, заручится поддержкой минимум 300 из 4 600 делегатов предстоящего съезда Демократической партии, то голосование состоится уже 1 августа. Если же таких претендентов будет несколько, то голосование начнется несколькими днями позже, но должно будет завершиться к 7 августа.
Выдвижение кандидата в президенты в ходе виртуального голосования до съезда партии
Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Тогда же он пообещал в ближайшие дни выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого должны были утвердить на общенациональном августовском съезде в Чикаго. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.