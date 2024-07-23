Депутаты хотят отправлять военных на 10 суток на гауптвахту за гаджеты на СВО

Кроме того, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам РФ. Арест будет грозить также за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав российской армии.