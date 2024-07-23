Депутаты хотят отправлять военных на 10 суток на гауптвахту за гаджеты на СВО

Поправки вносятся в законопроект «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО» ко второму чтению и одобрены комитетом Госдумы по обороне. На них обратил внимание ТАСС. Авторами поправки стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба — «Единая Россия»). Рассмотрение планируется сегодня, 23 июля.
В поправках к законопроекту речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».
Кроме того, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам РФ. Арест будет грозить также за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав российской армии.
Базовый законопроект, который был одобрен Госдумой в первом чтении в марте, дает право командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов принимать решение о дисциплинарном аресте в отношении военных. За грубый дисциплинарный проступок предполагается наказание до 10 суток ареста.