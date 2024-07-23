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Болеющий COVID-19 Байден по аудиосвязи подключился к выступлению Харрис

Источник: Российская газета

Организаторы первого выступления вице-президента США Камалы Харрис, которая может принять участие в выборах главы государства в ноябре 2024 года, решили доказать, что нынешний хозяин Белого дома жив.

В ходе выступления в штабе демократов, Харрис обратилась по громкой связи к Джо Байдену с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». В ответ голос, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно.

При этом организаторы выступления не стали подключать самого Байдена по видеосвязи.

Президент США уже несколько дней находится на изоляции из-за обнаруженного у него коронавируса. Журналисты заметили, что Байден давно не появлялся на публике, а 21 июля опубликовал письмо, в котором заявил, что отказывается от участия в выборах главы государства.

Ранее конгрессвумен Лорен Боберт предположила, что Байден уже мертв, и потребовала доказать обратное.