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Путин определил для Алексея Текслера направление работы в обновленном Госсовете

Президент России подписал указ об обновлении структуры комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет ТАСС, документ уже опубликован и вступил в силу. Одно из основных изменений заключается в том, что количество комиссий по направлениям было увеличено с 18 до 21. В указе президента проведены и назначения председателей комиссий Госсовета. Так в комиссии по направлению «Экономика и финансы» будет председательствовать губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это же направление Текслер курировал до обновления структуры.

Напомним, Государственный Совет Российской Федерации формируется главой государства и является консультативно-совещательным органом. В частности, он обеспечивает взаимодействие органов публичной власти и определяет основные направления внутренней и внешней политики нашего государства.

Путин Владимир