Путин определил для Алексея Текслера направление работы в обновленном Госсовете

Как пишет ТАСС, документ уже опубликован и вступил в силу. Одно из основных изменений заключается в том, что количество комиссий по направлениям было увеличено с 18 до 21. В указе президента проведены и назначения председателей комиссий Госсовета. Так в комиссии по направлению «Экономика и финансы» будет председательствовать губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это же направление Текслер курировал до обновления структуры.