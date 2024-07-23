Демешин вывел на уровень Мишустина целый ряд проблемных вопросов Хабаровского края

— Сегодня вы уже рассказали о ситуации в регионе, о планах во всех деталях, нюансах, знаете, чего хотят люди. Обратную связь от людей чувствуете. Какие приоритетные задачи вы могли бы определить для себя и жителей Хабаровского края, которые надо решить в первую очередь? — обратился Михаил Мишустин. Глава региона сказал, что Хабаровский край — это опорный регион востока России. Здесь развита промышленность, логистика. Имеются системообразующие объекты энергетической инфраструктуры. — Конечно, нам все это надо развивать. Более 30% обрабатывающей промышленности всего Дальнего Востока — это промышленность Хабаровского края. Мощный базис, который приносит основные налоговые доходы, дает высокопроизводительные рабочие места, — заявил Дмитрий Демешин. В 2024 году промышленность края за шесть месяцев выросла на 6,6%, причем обрабатывающая отрасль — на 12,4%. Растут подрядные работы — почти на 30%. Оборот розничной торговли увеличился на 10%.