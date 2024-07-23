Демешин вывел на уровень Мишустина целый ряд проблемных вопросов Хабаровского края

Во время своего рабочего визита в Хабаровский край председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Дмитрием Демешиным вопросы развития региона. Глава края рассказал премьер-министру о текущем состоянии экономики, социальной сферы и инфраструктуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня вы уже рассказали о ситуации в регионе, о планах во всех деталях, нюансах, знаете, чего хотят люди. Обратную связь от людей чувствуете. Какие приоритетные задачи вы могли бы определить для себя и жителей Хабаровского края, которые надо решить в первую очередь? — обратился Михаил Мишустин. Глава региона сказал, что Хабаровский край — это опорный регион востока России. Здесь развита промышленность, логистика. Имеются системообразующие объекты энергетической инфраструктуры. — Конечно, нам все это надо развивать. Более 30% обрабатывающей промышленности всего Дальнего Востока — это промышленность Хабаровского края. Мощный базис, который приносит основные налоговые доходы, дает высокопроизводительные рабочие места, — заявил Дмитрий Демешин. В 2024 году промышленность края за шесть месяцев выросла на 6,6%, причем обрабатывающая отрасль — на 12,4%. Растут подрядные работы — почти на 30%. Оборот розничной торговли увеличился на 10%.
Среди первоочередных задач региона — ремонты объектов культуры, оснащение, устройство площадок в детских садах, потребность в передвижных медицинских комплексах, спортинвентаре.
— Исходя из запросов людей, мы определили ряд мероприятий, на которые просим софинансирование. Это капитальный ремонт социальных учреждений, это школы, театры и общежития. Это установка детских научных площадок и павильонов здоровья, приобретение площадок для ГТО, а также специализированной техники для поликлиник и учреждений культуры. Это очень востребовано, это реально нужно людям, — сказал врио губернатора Хабаровского края.
Также он отметил, что в своей работе опирается на запросы жителей региона, в том числе получает обратную связь через социальные сети.
Демешин придерживается своего плана развития региона и привлечения в него средств из разных источников. По итогу встреч с населением и представителями бизнес-сообщества, он выбрал приоритетные направления, на которые необходимы средства и планомерно добивается федерального финансирования. Это дворовые территории, приведение в порядок социальных учреждений, развитие медицины и повышение доступности спорт. Все эти направления были поддержаны Мишустиным в ходе двусторонней встречи.
Кроме того, глава региона рассказал о принятой хартии технологической независимости и импортозамещения, которая призвана повысить устойчивость экономики региона, обеспечить ее рост, а также новые рабочие места, наращивание налоговой базы.
Михаил Мишустин поблагодарил врио губернатора за обстоятельный доклад и пожелал исполнения всех намеченных целей и задач, чтобы все совместные проекты, которые делаются с участием регионального бюджета, федерального, были исполнены в срок на благо жителей Хабаровского края.