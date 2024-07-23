Путин сохранил за Кожемяко пост главы комиссии в Госсовете

Число комиссий Госсовета по направлениям увеличилось с 18 до 21. Некоторые из них были разделены. Так, комиссия «Туризм, физическая культура и спорт», которую с 2020 года возглавлял Олег Кожемяко, была разделена на два отдельных направления. Комиссию по туризму будет возглавлять губернатор Приморья, а председателем комиссии по физической культуре и спорту становится врио главы Тульской области Дмитрий Миляев.