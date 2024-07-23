Путин сохранил за Кожемяко пост главы комиссии в Госсовете

Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил структуру комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в соответствии с опубликованным документом, продолжит курировать в Госсовете туризм. Вверенные ему ранее физкультуру и спорт вывели в отдельное направление — эту комиссию возглавил врио главы Тульской области, сообщает ИА PrimaMedia.
Число комиссий Госсовета по направлениям увеличилось с 18 до 21. Некоторые из них были разделены. Так, комиссия «Туризм, физическая культура и спорт», которую с 2020 года возглавлял Олег Кожемяко, была разделена на два отдельных направления. Комиссию по туризму будет возглавлять губернатор Приморья, а председателем комиссии по физической культуре и спорту становится врио главы Тульской области Дмитрий Миляев.
Также в перечень комиссий были включены новые направления, а некоторые изменили названия. Например, вместо «Здравоохранения» появилась «Продолжительная и активная жизнь», вместо «Культуры» — «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности», вместо «Молодежной политики» — «Молодежь и дети». Среди новых наименований — «Северный морской путь и Арктика», «Технологическое лидерство», «Экономика данных», «Эффективная и конкурентная экономика».
Из дальневосточных глав председателями комиссий также назначены Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия) — он возглавил направление «Энергетика», сменив на этом посту назначенного министром энергетики Сергея Цивилева; и Алексей Цыденов (Республика Бурятия) — он будет курировать направление «Эффективная транспортная система». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, как и раньше, будет возглавлять комиссию «Инвестиции».
Председателем комиссии «Северный морской путь и Арктика» стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Председателем комиссии «Экономика данных» назначен глава Московской области Андрей Воробьев, а комиссию «Кадры» возглавил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Председателем направления «Международная кооперация и экспорт» стал глава Архангельской области Александр Цыбульский.
Председателем направления «Экономика и финансы» назначен глава Челябинской области Алексей Текслер, комиссию «Эффективная и конкурентная экономика» возглавил глава Рязанской области Павел Малков.
Мэр Москвы Сергей Собянин продолжит возглавлять комиссию «Государственное и муниципальное управление».
Председателем комиссии по направлению «Семья» назначен руководитель Новгородской области Андрей Никитин, ранее он возглавлял комиссию «Социальная политика». Комиссию «Молодежь и дети» возглавил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который был председателем комиссии «Молодежная политика».
Госсовет — конституционный государственный орган, формируемый президентом. Создан для функционирования и взаимодействия органов власти. В состав Госсовета входят премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации президента, губернаторы и другие лица, включенные по решению президента.