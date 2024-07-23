Экс-главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

Бывший главком отметил, что изменения в ходе боевых действий в нынешнем конфликте России и Украины «определят очертания войн и военного искусства в 21 веке». Он сказал, что речь идет не столько о применении беспилотников, сколько об использовании инновационных технологий в целом для того, чтобы противостоять противнику. При этом, считает Залужный, в боевых действиях на данном этапе сторонам не будет достаточно только технологических ресурсов, и «единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, участвующих в боевых действиях».