СМИ: Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента

Для выдвижения Харрис необходимы голоса 1976 делегатов. Как следует из обновляющегося опроса AP, за нее готовы проголосовать 2538 делегатов. Ни один из респондентов не назвал имя другого кандидата. Агентство отмечает, что не называет Харрис предполагаемым кандидатом, потому что опрос не является официальным и делегаты свободно могут выбрать любую предложенную кандидатуру во время съезда.