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Байден вернется в Белый дом во вторник, 23 июля

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется в Белый дом после нескольких дней изоляции, связанной с коронавирусом. Политик не появлялся на публике почти неделю и находился все это время в своей резиденции в штате Делавэр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую администрацию, которая опубликовала расписание главы государства.

Байден покинет находящуюся в городе Рехобот-Бич резиденцию и прибудет в Белый дом в 14:30 по местному времени (21:30 мск). Спустя полчаса состоится закрытый брифинг.

Также запланировано посещение военной базы Эндрюс под Вашингтоном, говорится в пресс-релизе.

Из одной точки США в другую глава государства доберется на вертолете.

Напомним, из-за выявленного коронавируса Байден не появлялся на публике с 17 июля.

А 21 июля он в письменном виде объявил об отказе от участия в выборах главы государства.

В понедельник, 22 июля, личный врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена «практически полностью пропали» симптомы COVID-19.