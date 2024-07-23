Байден вернется в Белый дом во вторник, 23 июля

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется в Белый дом после нескольких дней изоляции, связанной с коронавирусом. Политик не появлялся на публике почти неделю и находился все это время в своей резиденции в штате Делавэр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую администрацию, которая опубликовала расписание главы государства.