В Иркутской области на единый день голосования назначено 18 кампаний по выборам мэров

По пять кандидатов выдвинулись на выборах мэра Братска, Баяндаевского, Аларского, Боханского районов, по четыре претендента — на выборах мэров Тулуна, Нижнеудинского и Осинского районов. По восемь кандидатов выдвинулось на выборах мэров Усть-Илимска, Тайшетского района (один кандидат отменил выдвижение).