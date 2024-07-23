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В Иркутской области на единый день голосования назначено 18 кампаний по выборам мэров

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области на единый день голосования назначено 18 кампаний по выборам мэров городов, районов и муниципальных округов.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по одному кандидату представили документы на выборах мэров Киренского и Шелеховского районов, Усть-Илимского муниципального округа. По три кандидата участвуют в кампаниях по выборам мэров Саянска, Черемховского, Казачинско-Ленского районов, Чунского муниципального округа.

По пять кандидатов выдвинулись на выборах мэра Братска, Баяндаевского, Аларского, Боханского районов, по четыре претендента — на выборах мэров Тулуна, Нижнеудинского и Осинского районов. По восемь кандидатов выдвинулось на выборах мэров Усть-Илимска, Тайшетского района (один кандидат отменил выдвижение).