Президент назначил председателей двух омских судов

Так, Наталья Иванова, с апреля 2019 года отправлявшая правосудие в Крутинском районном суде, в соответствии с указом, возглавит Знаменский районный суд Омской области. В свою очередь, председателем Москаленского районного суда Омской области назначена Анна Дридгер, которая последовательно занимала должности мирового судьи участка № 102 в Москаленском судебном районе (ноябрь 2011 — лето 2021) и судьи Москаленского районного суда Омской области.