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Президент назначил председателей двух омских судов

В минувший понедельник, 22 июля 2024 года, глава государства подписал указ "О назначении судей федеральных судов и полномочных представителей Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации. В нем отражено назначение нового руководства сразу для двух судов региона.

Так, Наталья Иванова, с апреля 2019 года отправлявшая правосудие в Крутинском районном суде, в соответствии с указом, возглавит Знаменский районный суд Омской области. В свою очередь, председателем Москаленского районного суда Омской области назначена Анна Дридгер, которая последовательно занимала должности мирового судьи участка № 102 в Москаленском судебном районе (ноябрь 2011 — лето 2021) и судьи Москаленского районного суда Омской области.

Кроме того, Александр Бекетов, в последние годы отправлявший правосудие в Советском районном суде города Омска, утвержден зампредседателя Кировского районного суда города Омска.

Наряду с этим, глава государства утвердил в должности судьи Куйбышевского районного суда города Омска Ольгу Исаеву, а также назначил судьей Тарского городского суда Омской области Виторию Ячменеву.