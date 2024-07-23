В успехе Трампа на президентских выборах усомнились

«Но не потому что Харрис успешная, а потому что и Трамп, и Вэнс, и Харрис, все вместе они обладают очень высоким уровнем недоверия. Поэтому сейчас я бы не сказал, что у Трампа очевидные шансы на успех, и я бы не сказал, что у Харрис очевидные шансы на успех или поражение. Нужно дождаться того второго человека, который пойдет в тандеме с ней, тогда будет ясно. Сама Харрис не обладает, конечно, такой силой, чтобы победить Трампа», — поделился Ярыгин.