На что в Башкирии могут рассчитывать родители, ожидающие пополнение в семье.

«До 1,5 лет я получала обычные выплаты по уходу, традиционно пособие по беременности и родам. Сертификат на маткапитал пока не использовала. Как только соберусь с мыслями и силами, обязательно отправлюсь в банк, чтобы облегчить себе ипотеку. Все-таки 600 тысяч рублей немалые средства сегодня», — поделилась уфимка.