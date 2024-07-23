На что в Башкирии могут рассчитывать родители, ожидающие пополнение в семье.

Появление ребёнка — волнительный момент в жизни любого человека, и финансовая сторона вопроса играет здесь не последнюю роль. Новый член семьи требует определённых затрат ещё на этапе беременности, и частично компенсировать эти расходы помогает государство.
«Убежден, что семьи, в которых есть дети, нуждаются в особом внимании со стороны государства, особой поддержке — на всех уровнях. И в Год семьи мы эту поддержку усиливаем».
Стоит отметить, что в Башкирии на материальную поддержку могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые из них — многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные финансовые привилегии.
Подробнее о том, на какую конкретно помощь и в каких объемах могут рассчитывать семьи, в которых недавно появился ребенок, рассказываем в нашем материале.
Единое пособие
Кому положено: женщине после наступления срока беременности 12 недель, у которой ежемесячный доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в Башкирии. А также семьям с детьми от 0 до 17 лет, в которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Республике Башкортостан.
Сколько: размер пособия не фиксированный, как ранее, а зависит от доходов семьи и размера прожиточного минимума в регионе.
— Базовый размер выплаты на ребенка до 17 лет — 6 670 рублей (50% прожиточного минимума для детей).
— Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то семье полагается 10 005 рублей (75% прожиточного минимума для детей).
— Если и этого недостаточно, то по 13 340 рублей на ребенка (100% прожиточного минимума на ребенка).
Как получить: для получения данной выплаты беременной женщине нужно обратиться
в отделение Социального фонда РФ или офис МФЦ по месту жительства, либо оформить выплату через портал Госуслуг. Более подробная информация по данной выплате находится здесь.
Единовременное пособие при рождении ребенка
- Кому положено: всем семьям.
- Сколько: 28 294,95 рубля на каждого ребенка.
В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка.
Как получить: выплачивается одному из работающих родителей Социальным фондом России в беззаявительном порядке, по факту регистрации рождения малыша. Если вы не работаете, необходимо лично обратиться в клиентскую службу Соцфонда России или офис МФЦ по месту жительства, либо оформить пособие через портал Госуслуг.
Подарочный набор для новорожденных
Кому положено: всем семьям.
Состав: уголок, кофточка, ползунки, шапочка, пожарный извещатель, сумка, одеяло, вязаный комбинезон.
Как получить: вручается при выписке из роддома.
Специализированные продукты питания для беременных и кормящих мам
Кому положено: малоимущим семьям.
Как получить: будущие мамы получают продукты со следующего месяца после постановки на учет по беременности и до родов, а также кормящие матери, пока ребенку не исполнится шесть месяцев.
Справку, подтверждающую отнесение семьи к категории малоимущих, можно получить в филиале РЦСПН, через отделение РГАУ МФЦ либо заказать на сайте РЦСПН во вкладке «Предварительный заказ справок».
Информацию о том, где и как оформляется данный вид помощи, можно узнать здесь.
Бесплатное детское питание
Кому положено: малоимущим семьям с детьми от рождения до трех лет, детям участников СВО.
Как получить: набор продуктов детского питания, как и специализированных продуктов питания для беременных и кормящих мам, можно получить в больнице по месту наблюдения и в молочных кухнях.
Справку, подтверждающую отнесение семьи к категории малоимущих, можно получить в филиале РЦСПН, через отделение РГАУ МФЦ либо заказать на сайте РЦСПН во вкладке «Предварительный заказ справок».
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Кому положено: всем семьям.
Сколько: от 10 611,33 рубля, либо 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года для работающих (по данным СФР по РБ, максимальная сумма пособия — 49 123,12 рубля, в случае назначения пособия в 2024 году).
Как получить: назначается родителю, осуществляющему уход за ребенком до исполнения ему 1 года 6 месяцев. Эти деньги может получать как мама, так и папа, а также другие близкие родственники и опекуны, фактически ухаживающие за ребенком.
Работающим пособие выплачивает напрямую Социальный фонд России на основании сведений от работодателей. Неработающим необходимо обращаться в Социальный фонд России лично либо посредством МФЦ или портала Госуслуг.
Список документов, необходимых для назначения пособия неработающим, можно посмотреть здесь.
Ежемесячное пособие на ребенка
Кому положено: малоимущим семьям с детьми до 18 лет.
Сколько: от 233,55 рубля и выше.
Как получить: одному из родителей нужно обратиться в филиал РЦСПН или МФЦ по месту жительства. Более подробная информация по данной выплате находится здесь.
Семейная ипотека
Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2019 года родился ребенок; семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью; семьям, проживающим в городах с населением до 50 тыс. человек.
Сколько: ипотечная ставка по данной программе не должна быть выше 6%.
Как получить: обратиться в офис банка, написать заявление и предоставить пакет требуемых документов.
Бесплатные лекарства по рецепту
Кому положено: всем детям в возрасте до 3 лет и детям из многодетных семей до 6 лет.
Как получить: прийти на прием к педиатру. При себе иметь следующие документы: свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС ребёнка, полис ОМС, документ, подтверждающий место жительства ребёнка (справка из ЖЭКа). Врач выпишет рецепт в трех экземплярах, два из которых отдаст родителям.
Полный список препаратов прописан в постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890.
Материнский капитал на первого ребенка
Кому положено: всем семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка.
Сколько: в 2024 году — 630 380,78 рубля.
Как получить: обратиться в отделение Социального фонда России по месту жительства. Сертификат оформляется автоматически, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Уведомление владельцу направляется через «Личный кабинет».
Материнский капитал на второго ребенка
Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2007 года родился (или которые усыновили) второй, третий или последующий ребенок.
Сколько: в 2024 году:
— 202 643,96 рубля, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка;
— 630 380,78 рубля за первого ребенка, за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 01.01.2020 года.
— 833 024,74 рубля, если ранее право на маткапитал не возникало.
Как получить: обратиться в Социальный фонд РФ по месту жительства. Сертификат оформляется автоматически, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Уведомление владельцу направляется через «Личный кабинет».
Ежемесячная выплата детям до 3 лет из маткапитала
Кому положено: семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Башкортостане (с 01.01.2024 — 27 506 рублей), и у которых есть право на маткапитал.
Сколько: в размере прожиточного минимума на каждого ребёнка до 3 лет, установленного в регионе. В 2024 — 13 340 рублей. Ежемесячная выплата осуществляется по достижении ребенком возраста 3 лет.
Как получить: обратиться в Социальный фонд РФ (ранее Пенсионный фонд) или в офис МФЦ по месту жительства либо оформить выплату через портал Госуслуг.
Альберт и Юлия Нагимовы из Уфы недавно стали родителями третьей девочки. Появление малышки стало долгожданным и радостным событием для семьи, особенно для старших девочек, признаются они.
«На единое пособие мы не проходим, так как не имеем статуса малоимущей семьи. Но недавно оформили удостоверение многодетной семьи, это тоже дает некоторые плюсы при посещении театров, музеев. Недавно побывали в пещере Шульган-Таш в Бурзянском районе, многодетным там предоставляется скидка 50%. Мелочь, но приятно. После родов я получила обычную единовременную выплату по рождению ребенка и оформила отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Материнский капитал мы получили, только еще не успели воспользоваться. Возможно, потратим на образование детей».
А вот молодая семья Шамсутдиновых с помощью семейной ипотеки смогла приобрести двухкомнатную квартиру в столице Башкирии.
«Когда у нас родились двойняшки, вопрос о расширении встал ребром. Мы давно мечтали о квартире в этом районе города, здесь очень много молодых семей, школа и садик рядом, поблизости много различных секций для детей. Есть красивый благоустроенный парк. Да, платим ипотеку, и на это уходит существенная часть нашего семейного бюджета, пришлось и на ремонт потратиться. Поэтому пособия на детей выручают, получаем 75% от прожиточного минимума, и это существенная поддержка для молодой семьи. Также за счет маткапитала удалось немного снизить ипотечную нагрузку. И еще нам очень понравился подарочный набор, который выдают в роддоме, особенно комбинезончики», — рассказала молодая мама.
Женщины, которые остались одни с детьми, особенно чувствуют поддержку со стороны государства, считает Наиля Х. Она рассказала, что такие выплаты являются хорошим подспорьем и большой помощью семьям с детьми, которые действительно испытывают материальные трудности.
«Я, как мать, воспитывающая троих детей, один из которых ребенок с ограниченными возможностями здоровья, могу сказать, что такая поддержка вселяет в женщин уверенность в завтрашнем дне», — отмечает собеседница агентства.
Нина К. впервые стала мамой два года назад, но уже вышла на работу в удаленном формате. Это позволяет воспитывать ребенка, не прибегая к услугам няни.
«До 1,5 лет я получала обычные выплаты по уходу, традиционно пособие по беременности и родам. Сертификат на маткапитал пока не использовала. Как только соберусь с мыслями и силами, обязательно отправлюсь в банк, чтобы облегчить себе ипотеку. Все-таки 600 тысяч рублей немалые средства сегодня», — поделилась уфимка.
ВАЖНО!
Малоимущими признаются семьи, у которых средний размер заработка на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума.
Для Башкирии, по данным на 1 января 2024 года, это 14 991 рубль — для трудоспособного населения и 13 340 рублей — для детей.
Справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих, выдается филиалами Республиканского центра социальной поддержки населения. Перечень необходимых документов для получения данной справки можно узнать здесь.
Подробнее о том, какими мерами господдержки может воспользоваться именно ваша семья, можно узнать с помощью сервиса — интерактивный онлайн-консультант.
Свои вопросы можно также задать специалистам по телефону 8−800−100−00−01.