Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Согласно указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники АО Белебеевский завод «Автонормаль» РБ. В их числе монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Вениамин Васильев, заместитель главного механика — начальник цеха Зуфар Даутов, наладчик холодноштамповочного оборудования Михаил Зырянов.