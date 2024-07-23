Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: kremlin.ru

Согласно указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники АО Белебеевский завод «Автонормаль» РБ. В их числе монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Вениамин Васильев, заместитель главного механика — начальник цеха Зуфар Даутов, наладчик холодноштамповочного оборудования Михаил Зырянов.

Звание «Заслуженный журналист России» присвоено главному редактору газеты «Красное знамя» города Нефтекамского Дома печати — филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Людмиле Сабитовой, директору филиала ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» Азамату Салихову, главному редактору радио «Спутник FM» АО ТРК «Башкортостан» Рузалии Тухбатовой.

Звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ» удостоена директор ООО «Учалинская швейная фабрика» РБ Файруза Степаненко.

Путин Владимир