Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Согласно указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники АО Белебеевский завод «Автонормаль» РБ. В их числе монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций Вениамин Васильев, заместитель главного механика — начальник цеха Зуфар Даутов, наладчик холодноштамповочного оборудования Михаил Зырянов.
Звание «Заслуженный журналист России» присвоено главному редактору газеты «Красное знамя» города Нефтекамского Дома печати — филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Людмиле Сабитовой, директору филиала ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» Азамату Салихову, главному редактору радио «Спутник FM» АО ТРК «Башкортостан» Рузалии Тухбатовой.
Звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ» удостоена директор ООО «Учалинская швейная фабрика» РБ Файруза Степаненко.