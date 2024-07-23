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На выборах губернатора Челябинской области применят механизм «Мобильный избиратель»

На выборах губернатора Челябинской области применят механизм «Мобильный избиратель», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, проект «Мобильный избиратель» заменил систему открепительных удостоверений. Их можно было получить на самом участке и голосовать при предъявлении документа.

«Если 7 и 8 сентября 2024 года не будет возможности проголосовать по месту регистрации, то можно сделать это на любом удобном избирательном участке в пределах региона», — отмечает облизбирком.

Прием заявлений начался с 23 июля через портал «Госуслуги», в любой территориальной избирательной комиссии или МФЦ, а с 28 августа — участковой избирательной комиссии по месту нахождения.

Также на портале «Госуслуги» начался прием заявлений для участия в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании) — с помощью любого мобильного устройства с доступом в интернет.

Принять участие в ДЭГ смогут южноуральцы, достигшие на день голосования — 7 сентября 2024 года — возраста 18 лет; зарегистрированные по месту жительства в пределах Челябинской области; имеющие действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Выборы губернатора Челябинской области будут проходить два дня — 7 и 8 сентября.

На пост главы региона претендует четыре человека: действующий руководитель Алексей Текслер, заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, депутат Челябинской гордумы от КПРФ Эльдар Гильмутдинов и лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин.

Всего выдвигались шесть кандидатов: лидеру челябинского регионального отделения «Яблоко» Ярославу Щербакову — он предоставил недостаточное количество подписей в поддержку выдвижения; не представил документы в избирком на регистрацию выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и участник СВО Владимир Медведев.