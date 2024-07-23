На выборах губернатора Челябинской области применят механизм «Мобильный избиратель»

Напомним, проект «Мобильный избиратель» заменил систему открепительных удостоверений. Их можно было получить на самом участке и голосовать при предъявлении документа.
«Если 7 и 8 сентября 2024 года не будет возможности проголосовать по месту регистрации, то можно сделать это на любом удобном избирательном участке в пределах региона», — отмечает облизбирком.
Прием заявлений начался с 23 июля через портал «Госуслуги», в любой территориальной избирательной комиссии или МФЦ, а с 28 августа — участковой избирательной комиссии по месту нахождения.
Также на портале «Госуслуги» начался прием заявлений для участия в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании) — с помощью любого мобильного устройства с доступом в интернет.
Принять участие в ДЭГ смогут южноуральцы, достигшие на день голосования — 7 сентября 2024 года — возраста 18 лет; зарегистрированные по месту жительства в пределах Челябинской области; имеющие действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Выборы губернатора Челябинской области будут проходить два дня — 7 и 8 сентября.
Всего выдвигались шесть кандидатов: лидеру челябинского регионального отделения «Яблоко» Ярославу Щербакову — он предоставил недостаточное количество подписей в поддержку выдвижения; не представил документы в избирком на регистрацию выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и участник СВО Владимир Медведев.