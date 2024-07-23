Губернатору Куйвашеву представили нового военного прокурора ЦВО

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, Ольховатенко с 2021 года занимал должность первого заместителя военного прокурора ЦВО, в 2023 году был назначен военным прокурором Черноморского флота. Военным прокурором ЦВО он назначен Указом президента от 8 июля 2024 года.