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Губернатору Куйвашеву представили нового военного прокурора ЦВО

Константин Ольховатенко назначен на должность в начале июля.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области поздравил нового военного прокурора Центрального военного округа Константина Ольховатенко с назначением и выразил готовность к совместному решению вопросов по различным направлениям. Евгений Куйвашев обсудил с военным прокурором дальнейшее сотрудничество свердловских властей и надзорного органа.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, Ольховатенко с 2021 года занимал должность первого заместителя военного прокурора ЦВО, в 2023 году был назначен военным прокурором Черноморского флота. Военным прокурором ЦВО он назначен Указом президента от 8 июля 2024 года.