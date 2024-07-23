Чемпионство озолотит петербуржцев

Проект постановления уже опубликован на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, за золотую медаль выступающий получит 5 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзу — 1,5 млн рублей. Также премии предусмотрены за четвертое, пятое и шестое места. Вознаграждения собираются выплатить до 25 декабря 2024 года.
Участникам из России нельзя демонстрировать никакие национальные символы, включая гимн, флаг и его цвета. Местные чиновники тоже не приглашены на Игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Ранее Олимпийский комитет России заявлял, что не будет финансировать спортсменов, выступивших под нейтральным флагом, и что участники Олимпиады не смогут участвовать в Играх дружбы.
Президент ОКР Станислав Поздняков объяснил, что российские спортсмены, которые согласятся выступить на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, не получат финансирования от Олимпийского комитета России. Еще участники летних Олимпийских игр в Париже не смогут выступать на Играх дружбы, так как это может рассматриваться как отступление от нейтрального статуса.
«Любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводятся национальной федерацией или проходят при участии ОКР, автоматически нарушает правила и может быть лишен справедливо завоеванных наград», — делится господин Поздняков.
Петербург стал первым российским субъектом, который предложил индивидуальные премии участникам Олимпийских игр. «Они станут гарантией поддержки их действий на высоком уровне, потому как спортсмены будут находиться во время соревнований под большим давлением со всех сторон», — рассказывает ведущий «Матч ТВ» Георгий Штанов. Еще эксперты считают, что подобные меры поддержки могут появиться и в других регионах.
«Уверен, это только первая весточка, а в ближайшее время к этому присоединятся и другие регионы. Все-таки те спортсмены, которые едут на состязания в Париж — герои спорта. Меры поддержки — это хорошо. Ведь помимо борьбы за золото Олимпиады, что уже бесценно, еще появляется и материальный плюс».
При этом вероятность победы спортсменов из Петербурга на Олимпийских играх в Париже все спортивные аналитики назвали высокой, так как в условиях «международного давления силы всех участников мобилизованы».
«Спортсмены готовились четыре года к Играм, поэтому у каждого спортсмена высокие шансы занять те или иные призовые места. Поэтому у петербуржцев огромные шансы получить данную меру господдержки», — подвел итог паралимпийский чемпион и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.