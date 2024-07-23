Чемпионство озолотит петербуржцев

«Уверен, это только первая весточка, а в ближайшее время к этому присоединятся и другие регионы. Все-таки те спортсмены, которые едут на состязания в Париж — герои спорта. Меры поддержки — это хорошо. Ведь помимо борьбы за золото Олимпиады, что уже бесценно, еще появляется и материальный плюс».