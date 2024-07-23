Михаил Мишустин посетит Новосибирск 23−24 июля: программа

Программу посещения опубликовали на сайте правительства РФ.
В первую очередь, Председатель правительства ознакомится с ходом реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево. Она началась 4 года назад — в 2019 году. В программу 23 июля также включена встреча с Губернатором региона Андреем Травниковым.
На следующий день Михаил Мишустин отправится в Академгородок. Там он посетит учебно-научный центр НГУ и побеседует с преподавателями вуза и молодыми учеными.
«В мероприятиях поездки также примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт», — сообщают на сайте правительства РФ.