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Михаил Мишустин посетит Новосибирск 23−24 июля: программа

Премьер-министр посетит Новосибирск 23—24 июля в рамках рабочей поездки по регионам СФО и ДФО.

Источник: РИА "Новости"

Программу посещения опубликовали на сайте правительства РФ.

В первую очередь, Председатель правительства ознакомится с ходом реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево. Она началась 4 года назад — в 2019 году. В программу 23 июля также включена встреча с Губернатором региона Андреем Травниковым.

На следующий день Михаил Мишустин отправится в Академгородок. Там он посетит учебно-научный центр НГУ и побеседует с преподавателями вуза и молодыми учеными.

«В мероприятиях поездки также примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт», — сообщают на сайте правительства РФ.

Мишустин Михаил