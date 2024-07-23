Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси внес новые названия в перечень наркотиков и психотропов

Минздрав Беларуси дополнил перечень новых наркотиков и психотропов.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси внес новые названия в перечень наркотиков и психотропов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сказано, что решениями Комиссии по наркотическим средствам ООН был установлен международный контроль над рядом новых веществ. Также сказано, что от Государственного комитета судебных экспертиз поступила информация, связанная с тем, что были обнаружены факты оборота новых психоактивных веществ.

Исходя из полученной информации, Министерством здравоохранения Беларуси был дополнен перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат государственному контролю, новыми веществами.

В ведомстве уточнили, что в перечень попали 12 новых особо опасных психотропных веществ, которые не используются в медицине. Также было внесено новое название наркотического средства. Кроме того, перечень уточнили рядом прекурсоров.

медицина