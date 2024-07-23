Минздрав Беларуси внес новые названия в перечень наркотиков и психотропов

Сказано, что решениями Комиссии по наркотическим средствам ООН был установлен международный контроль над рядом новых веществ. Также сказано, что от Государственного комитета судебных экспертиз поступила информация, связанная с тем, что были обнаружены факты оборота новых психоактивных веществ.