Минздрав Беларуси внес новые названия в перечень наркотиков и психотропов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Сказано, что решениями Комиссии по наркотическим средствам ООН был установлен международный контроль над рядом новых веществ. Также сказано, что от Государственного комитета судебных экспертиз поступила информация, связанная с тем, что были обнаружены факты оборота новых психоактивных веществ.
Исходя из полученной информации, Министерством здравоохранения Беларуси был дополнен перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат государственному контролю, новыми веществами.
В ведомстве уточнили, что в перечень попали 12 новых особо опасных психотропных веществ, которые не используются в медицине. Также было внесено новое название наркотического средства. Кроме того, перечень уточнили рядом прекурсоров.