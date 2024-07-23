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Лукашенко подтвердил приглашение президенту Египта посетить Беларусь

Белорусская сторона планирует продолжить плодотворный диалог и обсуждение перспективных направлений взаимодействия с Египтом.

Источник: AP 2023

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником — Днем Революции, текст опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Как отмечается в поздравлении, в Беларуси высоко оценивают усилия Египта, направленные на поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Страна вносит существенный вклад в реализацию проектов устойчивого развития, обеспечение региональной продовольственной и энергетической безопасности.

Лукашенко уверен, что совместная деятельность правительств двух Беларуси и Египта позволит трансформировать существующий потенциал в реализацию взаимовыгодных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, научно-технического и культурного сотрудничества.

Белорусский лидер также подтвердил приглашение президенту Египта посетить Беларусь с официальным визитом в удобное для Фаттаха аль-Сиси время, чтобы продолжить плодотворный диалог и обсуждение перспективных направлений взаимодействия.

Лукашенко пожелал Фаттаху аль-Сиси отличного здоровья, успехов и благополучия, а египетскому народу — процветания и прогресса.

Дипломатические отношения между Минском и Каиром установлены в 1992 году.

Лидеры двух стран встречались несколько раз — как на полях международных мероприятий, так и в ходе взаимных визитов. Так, Лукашенко посещал Египет в 2017-м и 2020 годах, а Фаттах аль-Сиси приезжал в Минск в 2019 году.

Напомним также, что в апреле текущего года в Египте находилась белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко.

«Между ними (президентами Беларуси и Египта — Sputnik), как мне кажется, существует очень высокий уровень взаимопонимания и настроенность на укрепление белорусско-египетских отношений во всех сферах», — подчеркнул тогда Головченко.

Лукашенко Александр
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