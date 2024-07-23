Лукашенко подтвердил приглашение президенту Египта посетить Беларусь

Лидеры двух стран встречались несколько раз — как на полях международных мероприятий, так и в ходе взаимных визитов. Так, Лукашенко посещал Египет в 2017-м и 2020 годах, а Фаттах аль-Сиси приезжал в Минск в 2019 году.