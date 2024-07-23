«Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 23 по 26 июля находится в краткосрочном отпуске», — говорится в сообщении во вторник.
Отметим, что в последний раз о том, что Токаев ушел в краткосрочный отпуск, Акорда сообщала в августе 2022 года.
Астана. 23 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ушел в краткосрочный отпуск, сообщает пресс-служба Акорды.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 23 по 26 июля находится в краткосрочном отпуске», — говорится в сообщении во вторник.
Отметим, что в последний раз о том, что Токаев ушел в краткосрочный отпуск, Акорда сообщала в августе 2022 года.