Командир с СВО придет работать в правительство Свердловской области

В каждой структуре Загайнов проведет по четыре недели. Как сообщили ЕАН в пресс-службе уральского полпредства, к стажировке в мэрии военный уже приступил: ему расскажут, как устроены городские системы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ. Затем подполковник разовьет навыки в областном кабмине и в команде полпреда Владимира Якушева, который стал его персональным наставником.
«Для людей военных профессий госслужба — совершенно новая сфера. Знакомство с ней должно быть максимально содержательным, с большой практической составляющей, чтобы участник познакомился с разными направлениями деятельности, почувствовал, в каком из них он может принести наибольшую пользу обществу», — поделился Якушев.
О том, что Загайнов станет подопечным полпреда Якушева, стало известно в июне. Ветеран спецоперации прошел строгий отбор и вместе с другими участниками проекта «Время героев» будет стажироваться в регионах России. Загайнов прошел через боевые действия в зоне СВО, командовал войсковой частью. Он награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
О запуске программы «Время героев» в феврале объявил Владимир Путин. По словам президента, прошедшие СВО россияне «должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия». Полпред Якушев активно призывал ветеранов попробовать свои силы в программе. В проект прошли восемь участников СВО с Урала.