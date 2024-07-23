Командир с СВО придет работать в правительство Свердловской области

В каждой структуре Загайнов проведет по четыре недели. Как сообщили ЕАН в пресс-службе уральского полпредства, к стажировке в мэрии военный уже приступил: ему расскажут, как устроены городские системы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ. Затем подполковник разовьет навыки в областном кабмине и в команде полпреда Владимира Якушева, который стал его персональным наставником.