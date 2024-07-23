Китай и Россия лидируют в торговле с Узбекистаном. Афганистан вошел в десятку крупнейших партнеров

Агентство статистики представило данные по внешней торговле за прошедшие полгода. Китай и Россия — абсолютные лидеры среди торговых партнеров Узбекистана: с ними страна наторговала на 5,9 миллиарда и 5,7 миллиарда долларов соответственно.
На третьей позиции списка — Казахстан (1,9 миллиарда долларов). Далее в рейтинге следуют:
- Турция — 1,4 миллиарда долларов;
- Корея — 1,1 миллиарда долларов;
- Туркменистан — 614,2 миллиона долларов;
- Франция — 563,4 миллиона долларов;
- Германия — 506,3 миллиона долларов;
- США — 463 миллиона долларов;
- Афганистан — 461,4 миллиона долларов.
Напомним, что с января по июнь этого года Узбекистан установил торговые отношения с 186 странами мира. Благодаря этому объем внешнеторгового оборота превысил 31 миллиард долларов.