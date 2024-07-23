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Китай и Россия лидируют в торговле с Узбекистаном. Афганистан вошел в десятку крупнейших партнеров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Китай и Россия лидируют с большим отрывом в рейтинге стран по внешнеторговому обороту с Узбекистаном, передает корреспондент Podrobno.uz.

Агентство статистики представило данные по внешней торговле за прошедшие полгода. Китай и Россия — абсолютные лидеры среди торговых партнеров Узбекистана: с ними страна наторговала на 5,9 миллиарда и 5,7 миллиарда долларов соответственно.

На третьей позиции списка — Казахстан (1,9 миллиарда долларов). Далее в рейтинге следуют:

  • Турция — 1,4 миллиарда долларов;
  • Корея — 1,1 миллиарда долларов;
  • Туркменистан — 614,2 миллиона долларов;
  • Франция — 563,4 миллиона долларов;
  • Германия — 506,3 миллиона долларов;
  • США — 463 миллиона долларов;
  • Афганистан — 461,4 миллиона долларов.

Напомним, что с января по июнь этого года Узбекистан установил торговые отношения с 186 странами мира. Благодаря этому объем внешнеторгового оборота превысил 31 миллиард долларов.

экономика