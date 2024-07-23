Мишустин посетил завод «Дальэнергомаш» в Хабаровске

В ходе визита главе правительства показали производственный комплекс завода и рассказали о выпускаемом оборудовании. В частности, Мишустин побывал на участке сборки редукторов для турбин и компрессоров, а также на участке станков с числовым программным управлением, которые используются для изготовления турбинных лопаток, диафрагм компрессорных машин и другого оборудования.