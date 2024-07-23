Мишустин посетил завод «Дальэнергомаш» в Хабаровске

В ходе визита главе правительства показали производственный комплекс завода и рассказали о выпускаемом оборудовании. В частности, Мишустин побывал на участке сборки редукторов для турбин и компрессоров, а также на участке станков с числовым программным управлением, которые используются для изготовления турбинных лопаток, диафрагм компрессорных машин и другого оборудования.
Во время посещения предприятия премьер обратил внимание на плакаты с правилами безопасности, на которых были размещены лозунги: «Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади», «Красным ненужное меть — и в отстойник! Все, что оставил, используй достойно».
«Потрясающие плакаты! Это можно везде повесить. “Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади” — это можно во всех федеральных органах исполнительной власти», — сказал Мишустин.
По его словам, «Дальэнергомаш» — уникальное для Дальневосточного федерального округа предприятие. Оно вносит весомый вклад в достижение технологического, промышленного и экономического суверенитета.
Хабаровский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за 2023 год составила 690 миллионов рублей, план на этот — 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12%. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию и Индию.