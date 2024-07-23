Министр спорта Прикамья вернулась из декретного отпуска

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова с 15 апреля ушла в декретный отпуск. Предполагалось, что он продлится до 7 июля 2024 года. Ее обязанности исполнял замминистра Андрей Ипатов.