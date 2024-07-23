Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта Прикамья вернулась из декретного отпуска

Как стало известно «Ъ-Прикамье», министр спорта и физической культуры Пермского края Татьяна Чеснокова вернулась к своим обязанностям после декретного отпуска.

Источник: Коммерсантъ

В минспорта подтвердили, что госпожа Чеснокова вышла на работу в конце минувшей недели.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова с 15 апреля ушла в декретный отпуск. Предполагалось, что он продлится до 7 июля 2024 года. Ее обязанности исполнял замминистра Андрей Ипатов.

Татьяна Чеснокова родилась 25 августа 1988 года в Перми. Работала в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. Возглавляла городской центр охраны памятников, руководила Центральным выставочным залом в Перми. В 2020 году возглавила министерство физической культуры и спорта Пермского края.