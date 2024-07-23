Министр спорта Прикамья вернулась из декретного отпуска

В минспорта подтвердили, что госпожа Чеснокова вышла на работу в конце минувшей недели.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова с 15 апреля ушла в декретный отпуск. Предполагалось, что он продлится до 7 июля 2024 года. Ее обязанности исполнял замминистра Андрей Ипатов.
Татьяна Чеснокова родилась 25 августа 1988 года в Перми. Работала в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. Возглавляла городской центр охраны памятников, руководила Центральным выставочным залом в Перми. В 2020 году возглавила министерство физической культуры и спорта Пермского края.