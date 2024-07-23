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Военная операция на Украине, день 881-й

Средства ПВО сбили за ночь 25 дронов ВСУ. Ночью Сумскую область Украины атаковали восемь БПЛА и одна ракета, заявляют Воздушные силы республики. Словацкие снаряды попадают на Украину несмотря на официальный отказ Братиславы помогать стране, сообщает Bloomberg. Джо Байден передал главам минфина и Госдепа некоторые полномочия в рамках закона о поддержке Киева, предусматривающего конфискацию замороженных активов РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:18 ВСУ открыли огонь из автоматов и ранили человека во время эвакуации из подконтрольного Киеву Дзержинского района ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

9:10.

9:00 В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города.

8:52 Пожилая женщина пострадала в результате обстрела утром Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

8:45 Участие России в следующем саммите мира должно проходить «на основе международного права», а не предложений Путина, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

8:37 Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики.

8:30.

8:23 Словакия намерена увеличить производство боеприпасов, власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.

По данным Bloomberg, Братислава официально отказалась помогать Киеву в военном плане, но при этом словацкие снаряды попадают на Украину. Калиняк отметил, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.

8:20 Латвия отправила на Украину первую партию из более чем 500 дронов, сообщил латвийский министр обороны Адрис Спрудс.

8:17 Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности новых войн.

Он также отметил возрастающую роль технологий в вооруженных конфликтах и назвал конфликт на Украине «войной переходного периода».

8:15 ❗️ Средства ПВО сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря — Минобороны РФ.

8:14 Украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, ранены трое мужчин — губернатор Вячеслав Гладков.

8:12 Сумскую область Украины атаковали восемь БПЛА и одна ракета, заявили в Воздушных сила Украины.

По данным военной администрации региона, в результате взрывов была повреждена критическая инфраструктура.

8:10 ❗️ Военные уничтожили более 15 БПЛА над акваторией Севастополя за ночь, объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

8:07 Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

8:04 Джо Байден передал главам минфина и Госдепа США некоторые свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины, предусматривающего конфискацию замороженных российских активов, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 881-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.