Военная операция на Украине, день 881-й

9:18 ВСУ открыли огонь из автоматов и ранили человека во время эвакуации из подконтрольного Киеву Дзержинского района ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
9:10.
9:00 В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города.
8:52 Пожилая женщина пострадала в результате обстрела утром Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
8:45 Участие России в следующем саммите мира должно проходить «на основе международного права», а не предложений Путина, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
8:37 Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики.
8:30.
8:23 Словакия намерена увеличить производство боеприпасов, власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.
По данным Bloomberg, Братислава официально отказалась помогать Киеву в военном плане, но при этом словацкие снаряды попадают на Украину. Калиняк отметил, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.
8:20 Латвия отправила на Украину первую партию из более чем 500 дронов, сообщил латвийский министр обороны Адрис Спрудс.
8:17 Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности новых войн.
Он также отметил возрастающую роль технологий в вооруженных конфликтах и назвал конфликт на Украине «войной переходного периода».
8:15 ❗️ Средства ПВО сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря — Минобороны РФ.
8:14 Украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, ранены трое мужчин — губернатор Вячеслав Гладков.
8:12 Сумскую область Украины атаковали восемь БПЛА и одна ракета, заявили в Воздушных сила Украины.
По данным военной администрации региона, в результате взрывов была повреждена критическая инфраструктура.
8:10 ❗️ Военные уничтожили более 15 БПЛА над акваторией Севастополя за ночь, объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
8:07 Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.
8:04 Джо Байден передал главам минфина и Госдепа США некоторые свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины, предусматривающего конфискацию замороженных российских активов, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 881-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.