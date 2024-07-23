Это в наших компетенциях. В Комитете по развитию конкуренции объяснили, почему министр культуры не виноват в том, что снялся в рекламе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях неоднозначно восприняли информацию о наказании только лишь магазина одежды, который показал в своей рекламе министра культуры Озодбека Назарбекова. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей объяснил, почему было принято именно такое решение, передает корреспондент Podrobno.uz.