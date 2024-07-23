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Это в наших компетенциях. В Комитете по развитию конкуренции объяснили, почему министр культуры не виноват в том, что снялся в рекламе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях неоднозначно восприняли информацию о наказании только лишь магазина одежды, который показал в своей рекламе министра культуры Озодбека Назарбекова. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей объяснил, почему было принято именно такое решение, передает корреспондент Podrobno.uz.

В комитете отметили, что нарушения в ролике рассматривались в рамках закона «О рекламе». В 49 статье нормативного акта ответственность за распространение рекламы определена за рекламодателем и составителем рекламы. Основания ответственности других субъектов в рамках документа отсутствуют. Участников оборота рекламы описывает статья 15 этого закона.

«В рамках этого закона министр культуры не может быть признан ни рекламодателем, ни составителем рекламы, ни распространителем рекламы. Это означает, что он не рассматривается как участник оборота рекламы», — говорится в сообщении.

Претензии к министру культуры относительно данной рекламы может также рассматриваться в рамках закона «О государственной гражданской службе». Однако в комитете подчеркнули, что рассмотрение ситуации в рамках других законодательных документов не входит в полномочия ведомства.