Водная дружба: Узбекистан поставил Казахстану 4 млрд кубометров в поливной сезон

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Узбекистан направил Казахстану по реке Сырдарья с 1 апреля 3,9 миллиарда кубометров воды, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.
В ведомстве напомнили, что министр Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья направят 3,7 миллиарда кубометров воды.
«Узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца. Ожидается, что до конца поливного периода Узбекистан направит в Казахстан еще около миллиарда кубометров воды», — указывается в сообщении.
Министерство делает все, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах страны.
«На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 2,6 миллиарда кубометров, что на 689 миллионов кубометров больше, чем год назад», — констатировали в Минводы.
Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 3,9 миллиарда кубометров воды, а из него в нижнее течение реки Сырдарья направили 3,6 миллиардов кубометров.
Это, к слову, на 950 миллиона кубометров больше, чем год назад.
При этом в Кызылкумский канал направлено более 700 миллионов кубометров воды, и еще более 400 миллионов кубометров — в Северное Аральское море.
«Благодаря переговорам с соседями и согласованию графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри-Точик, в казахстанскую часть канала “Достык” (“Дружба”) стабильно прибывает вода», — сообщила представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
Сейчас по каналу в республику поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой, добавила она.