Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения

«Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача», — сказал Мишустин во время посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске. Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе.