Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения.
«Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача», — сказал Мишустин во время посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске. Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе.
«Оборудование уникальное — нагнетатели, технологические оснастки… — все нужно для горной промышленности, нашей химической промышленности», — сказал премьер, добавив, что среди заказчиков продукции завода — крупнейшие российские компании.
Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос. «Самое главное — успехов в импортозамещении», — напутствовал он.
Хабаровский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за прошлый год составила 690 миллионов рублей, план на этот год — 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12%. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию.
На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования. С 2021 года завод является участником национального проекта «Производительность труда», в рамках которого была проведена оптимизация потока по изготовлению редуктора нагнетателя АЭРО-IM.