В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой

«Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис… Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно… Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой», — приводит слова Шнабель издание, добавив, что это заявление было озвучено в частной беседе, и Шнабель не знала, что в это время был включён микрофон.