В ЕЦБ называли вице-президента США Харрис невидимкой

Ранее телеканал ABC News сообщал, что Харрис заявила, что заручилась достаточной поддержкой для того, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в ноябре.
«Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис… Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно… Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой», — приводит слова Шнабель издание, добавив, что это заявление было озвучено в частной беседе, и Шнабель не знала, что в это время был включён микрофон.
По данным издания, Шнабель также назвала процесс отбора кандидатов в Демократической партии «провалом». Как заявили изданию источники, европейские чиновники критикуют Харрис за «банальные» публичные речи, которые она зачитывает с помощью телесуфлёра, и то, что ей не удаётся наладить контакт с аудиторией.
Неназванный британский чиновник также заявил изданию, что официальные лица в Великобритании надеются на то, что выбор Камалой Харрис кандидата в вице-президенты поможет им понять её дальнейшие действия на посту президента в случае победы на выборах. Согласно изданию, главный вопрос для чиновников в ЕС заключается не в том, «какой Харрис будет в Белом доме», а в том, сможет ли она одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом на выборах в ноябре.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.