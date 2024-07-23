Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов

КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики.
«К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина… С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах», — заявил Шевченко.
Он отметил, что это сложная тема, поскольку невозможно точно узнать, сколько именно человек нелегально попали в Молдавию. Дипломат пояснил, что данные разных ведомств по этому вопросу сильно отличаются.
«Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии? Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему (уклонистов — ред.) на несколько маленьких и решать их последовательно».
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.