ПСРМ — о выплатах детям послов: откровенно циничная инициатива

«В условиях, когда сотни тысяч пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетные и неполные семьи едва сводят концы с концами, когда массово закрываются школы и медицинские учреждения, когда власти заявляют о нехватке средств для компенсации людям за отопление в холодный период года, правящий режим создает паразитарный класс “мальчиков-мажоров”, которые с детства будут обеспечены всем готовым».