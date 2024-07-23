ПСРМ — о выплатах детям послов: откровенно циничная инициатива

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Партия социалистов считает откровенно циничной инициативу правящей PAS о ежемесячных выплатах детям послов по 700 евро в месяц, об этом говорится в распространенном ПСРМ заявлении.
Ранее соответствующий проект поправок к Закону о дипломатической службе, разработанный депутатами правящей PAS, был одобрен парламентом в первом чтении. Выплаты предусмотрены до достижения бенефициарами 23 лет.
«В условиях, когда сотни тысяч пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетные и неполные семьи едва сводят концы с концами, когда массово закрываются школы и медицинские учреждения, когда власти заявляют о нехватке средств для компенсации людям за отопление в холодный период года, правящий режим создает паразитарный класс “мальчиков-мажоров”, которые с детства будут обеспечены всем готовым».
Социалисты заявляют, что фактически «речь идет о подкупе работников дипломатических миссий за пределами страны прямо перед президентскими выборами».
«Нынешний режим все больше демонстрирует свой антинациональный, коррупционный характер, выражает готовность отказаться от последних остатков суверенитета страны. Существует только один способ отстранить от власти этих случайных людей: объединение усилий всей оппозиции в ходе президентских и парламентских выборов», — подчеркнули в ПСРМ.
Социалисты заявили, что намерены обжаловать данные инициативы в Конституционном суде.
Ранее об этом заявил экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику.