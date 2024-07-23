Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал милое фото с щенком

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился с подписчиками милой фотографией с щенком.
Снимок с маленьким питомцем глава региона опубликовал в своём телеграм-канале вечером 22 июля. В сообщении он рассказал о красотах Пермского края и отметил, что в регионе расположено одно из самых красивых мест на Земле.
«Север Пермского края — одно из самых красивых мест на Земле! Просторы Вишеры и Царские сосновые боры всегда дают силу», — рассказал Дмитрий Махонин.
На фотографиях глава Прикамья также показал щенка лайки по кличке Север, который будет жить у мамы губернатора. На снимках Дмитрий Махонин обнимает маленького пса, который весело смотрит в камеру.