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Премьер Бектенов предупредил 6 акимов

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня во время заседания правительства сделал предупреждение сразу нескольким акимам регионов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: primeminister.kz

Выступая на заседании глава правительства отметил, что сельская медицина нуждается в массовом вводе новых медицинских учреждений и активном притоке медицинских кадров.

«Акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов. Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу. Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится», — заявил премьер-министр.

Премьер подчеркнул, что все объекты должны быть сданы в установленные сроки.