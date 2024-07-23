Премьер Бектенов предупредил 6 акимов

«Акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов. Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу. Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится», — заявил премьер-министр.