В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России

«До января у Байдена будут коды запуска. Он зол. Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, а над ним смеется весь мир. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента», — указал он.