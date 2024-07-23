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В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против России.

Источник: Reuters

«До января у Байдена будут коды запуска. Он зол. Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, а над ним смеется весь мир. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента», — указал он.

Накануне издание New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщило, что Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов.

Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Байден Джо