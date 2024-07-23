В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России

«До января у Байдена будут коды запуска. Он зол. Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, а над ним смеется весь мир. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента», — указал он.
Накануне издание New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщило, что Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов.
Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.