Михаил Мишустин посетил ДВГУПС

Следующим пунктом рабочей поездки Михаила Мишустина в Хабаровск стал Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Это один из один из крупнейших транспортных вузов. В вузе обучается около 18,7 тыс. человек. В том числе в головной его части по программам высшего образования учится 10,4 тыс. человек. Также ДВГУПС участвует в реализации образовательных программ «Профессионалитет» и «Приоритет-2030», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.