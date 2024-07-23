Михаил Мишустин посетил ДВГУПС

Следующим пунктом рабочей поездки Михаила Мишустина в Хабаровск стал Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Это один из один из крупнейших транспортных вузов. В вузе обучается около 18,7 тыс. человек. В том числе в головной его части по программам высшего образования учится 10,4 тыс. человек. Также ДВГУПС участвует в реализации образовательных программ «Профессионалитет» и «Приоритет-2030», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Председатель Правительства ознакомился с работой приёмной комиссии, осмотрел лабораторию организации движения поездов и исследовательскую лабораторию по транспортным технологиям и логистическому взаимодействию и пообщался с представителями студенческих отрядов.
Михаил Мишустин ознакомился с работой приемной комиссии вуза. Абитуриенты с удовольствием пользуются суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» (12+) на портале госуслуг. Количество подаваемых заявлений за последний год выросло в 3 раза.
В 2024 году план набора составляет 7 589 человек, из которых 2 057 поступят на бюджет. В рамках целевой квоты поступают молодые люди, которые хотят заключить договор с предприятием. В рамках отдельных квот ведется прием сирот, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и их детей.
Университет становится точкой притяжения абитуриентов не только из ДФО, но и из других регионов. Это стало возможно благодаря развитию информационных систем и технологий. Кроме того, заявления поступают из Китая и стран СНГ.
«Дальний Восток — это такой маяк для притяжения, в том числе наших уважаемых партнеров из дружеских стран», — добавил Михаил Мишустин.
На данный момент в железнодорожных вузах проходят обучение порядка 5,6 тыс. иностранных студентов. Филиал университета также действует в Монголии.
Также Михалу Мишустину продемонстрировали современное оборудование для сканирования объектов и преобразования их в цифровую модель. Благодаря реализации программы «Приоритет-2030. Дальний Восток» в ДВГУПС действует исследовательская лаборатория по транспортным технологиям и логистическому взаимодействию.