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Международный центр педагогических исследований создадут Узбекистан и Россия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Россия создадут Международный центр педагогических исследований. В рамках работы центра будут организованы академические и научные стажировки, передает корреспондент Podrobno.uz.

Соответствующее соглашение подписали Российская академия образования, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.

Партнеры создадут совместные коллективы ученых и экспертов для обмена методологическими и практическими подходами к развитию образования, проведения мониторингов и исследований, совместной проектной деятельности.

В рамках работы центра будут организованы академические и научные стажировки, которые дадут дополнительные возможности для изучения опыта научных школ стран-участниц.

Деятельность центра позволит вести предметный анализ научных подходов к реформированию систем образования, усилит взаимодействие в вопросах совершенствования наук об образовании, а также стимулирует развитие национальных систем образования и науки через совместные исследования и проекты.

образование