Международный центр педагогических исследований создадут Узбекистан и Россия

Соответствующее соглашение подписали Российская академия образования, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.
Партнеры создадут совместные коллективы ученых и экспертов для обмена методологическими и практическими подходами к развитию образования, проведения мониторингов и исследований, совместной проектной деятельности.
В рамках работы центра будут организованы академические и научные стажировки, которые дадут дополнительные возможности для изучения опыта научных школ стран-участниц.
Деятельность центра позволит вести предметный анализ научных подходов к реформированию систем образования, усилит взаимодействие в вопросах совершенствования наук об образовании, а также стимулирует развитие национальных систем образования и науки через совместные исследования и проекты.