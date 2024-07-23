Президент России назначил новых судей в Волгоградской области

Соответствующий указ подписал глава государства.
Председателем Алексеевского районного суда стала Наталия Алексеевна Медведицкова. Ранее она являлась исполняющей обязанности председателя суда.
Валерию Ивановну Трофименко назначили заместителем председателя Краснооктябрьского районного суда. Зампредседателя Советского районного суда теперь будет Евгений Александрович Жарков.
Елена Сергеевна Дробкова и Екатерина Владимировна Суркова стали судьями Ворошиловского и Дзержинского районных судов соответственно. Александра Сергеевича Новичкова назначили судьей Иловлинского районного суда.
Кировский районный суд пополнился сразу 3 судьями:
Валентиной Алексеевной Колесниковой, Анастасией Федоровной Медведевой, Анжелой Владимировной Пахомовой.