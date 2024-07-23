Bloomberg сообщило о снабжении ВСУ словацкими снарядами

«В нашей политической декларации говорится, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что, делая это, мы бы поддержали конфликт. Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — сказал он.