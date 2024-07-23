Bloomberg сообщило о снабжении ВСУ словацкими снарядами

«В нашей политической декларации говорится, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что, делая это, мы бы поддержали конфликт. Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — сказал он.
Калиняк добавил, что власти страны не могут контролировать, куда направляются снаряды после продажи. При этом в 2024 году страна планирует произвести 125 тыс. боеприпасов, а в следующем около 200 тыс.
Ранее, 13 июля, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в рамках чешской инициативы в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов, а с сентября по конец года — по 80−100 тыс. боеприпасов ежемесячно.
До этого, 27 июня, МО Чехии сообщило о поставках Украине десятков тысяч снарядов калибра 155 мм. Позже премьер-министр республики Петр Фиала указал, что правительство единогласно одобрило участие Праги в инициативе на сумму в 865,775 млн крон (около $37 млн).
Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.