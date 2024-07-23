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В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Власти: Молдавия должна использовать расположение европейцев для вступления в ЕС.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что республика должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она планирует стать его частью уже в 2030 году.

Ранее власти Молдавии заявили, что намерены реализовать план по вступлению в Евросоюз до 2030 года.

«Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 — началу 2028 года. Европейские институты открыты для того, чтобы 2030 год стал оптимистичным сроком для нашего вступления в Европейский союз. В то же время государства ЕС полностью открыты нам», — сказала Герасимова журналистам.

Она признала, что это довольно оптимистичный план, однако республика должна использовать расположение европейцев.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

ЕС